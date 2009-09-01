Bankada rehine paniği!

Yalova’da işsiz olduğu belirtilen 39 yaşındaki Muharrem Ünsal, girdiği banka şubesinde bir kadın görevliyi kuru sıkı tabancayla rehin aldı.

Kadın görevliyi kuru sıkı

tabancayla rehin aldı

Yalova ve Çiftlikköy belediye başkanlarıyla görüşmek isteyen Ünsal, polisin ikna etmesi sonucu rehineyi serbest bırakıp teslim oldu.

Yalı Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankanın şubesine bu sabah saat 09.30 sıralarında giren evli ve 3 çocuk babası Muharrem Ünsal, elindeki kurusıkı tabancayla giriş kapısının yan tarafındaki bankoda oturan banka çalışanlarından Aslı Elçin’i rehin aldı. Diğer çalışanlarla müşterilerin dışarı çıkmasına da izin vermeyen Ünsal, Yalova Belediye Başkanı DP'li Yakup Koçal ve Çiftlikköy Belediye Başkanı Anavatan Partili Metin Dağ’ın bankaya gelmesini istedi. Bu sırada, olayı ihbar alan polis ekipleri hemen banka etrafında güvenlik önlemi aldı. Polislerin eylemi bitirip teslim olması yönündeki isteğine kısa bir süre direnen Ünsal, daha sonra Aslı Elçin'i serbest bırakarak teslim oldu.

Eylemine son veren Muharrem Ünsal'a, dışarı çıkarıldığı sırada bankada bir yakınının çalıştığı öğrenilen Erkan E. yumruk attı. Ünsal, olayın büyümesini önleyen polis tarafından sorgulanmak üzere Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, banka görevlisi Aslı Elçin'in korkudan baygınlık geçirdiği belirtildi. Bir süre bankada dinlendirilen Elçin de daha sonra ifade vermek için Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Muharrem Ünsal'ın polise verdiği ilk ifadesinde, işsiz olduğunu ve Yalova ve Çiftlikköy belediyelerine iş başvurusu yapmasına karşın bin sonuç alamadığını belirterek, “Sadece sesimi duyurmak istedim. Kimseye zarar vermek gibi bir amacım yoktu” dediği öğrenildi.