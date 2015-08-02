Bankada 1 milyon liranın üzerinde mevduatı olan mudi sayısı 86 bin 177’ye yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye’deki parasal büyüklüğe ilişkin verilerini yayınladı. Haziran 2015 rakamları, milyoner sayısında önemli bir artış olduğunu ortaya koydu. Buna göre, Haziran 2015’te, geçen yılın haziran ayına göre bankalarda mevduatı olan ve Türkiye’de yerleşik mudi sayısı yüzde 9,1 artarak 61 milyon 827 bin 822’ye ulaştı. Bu kişilerin toplam mevduatı ise son 1 yılda yüzde 17,8 artışla 1 trilyon 87 milyar liraya çıktı.

Serhat Aligil’in Bugün gazetesinde yer alan haberine göre, bu kapsamda bankalarda ‘on bin lira’ya kadar mevduatı olan mudi sayısı yüzde 9,3 artışla 58 milyon 690 bin 830’a çıkarken, bunların toplam mevduatı da yüzde 6 artışla 40,6 milyar liraya yükseldi. Bir milyon lira' üstü mevduatı olan mudi sayısı ise yüzde 21,9 artarak 86 bin 177’ye ulaştı.Bunların mevduatı da yüzde 20,8 artışla 550,4 milyar lira oldu.

Bu iki grubun toplamda mevduat hacmindeki payları ise dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı. Bir milyon lira üstü mevduatı olan mudilerin toplam payı yüzde 50,6 olurken, on bin liraya kadar mevduatı olan mudilerin payı ise yüzde 3,7’de kalıyor.

Yabancı mudi sayısı 542 bin

Yurtdışında yaşayan ve Türkiye'deki bankalarda mevduatı olan mudi sayısı 542 bin 445'e çıktı. Toplam mevduatları ise 80,9 milyar lira. Bunların içinde 1 milyon lira üstü mevduatı olan mudi sayısı ise 4 bin 907 kişi.

Toplam mevduat 1,1 trilyon liraya yaklaştı

Mevduat aralığı Mudi sayısı Mevduat (Milyon TL)



10 bin TL'ye kadar 58.690.830 40.581

10-50 bin TL 4.436.650 109.467

50-250 bin TL 1.947.714 211.150

250 bin- 1 milyon TL 370.067 175.173

1 milyon TL üstü 86.177 550.435

Türkiye'de yerleşik mudilerin 370 bin 67'sinin mevduatı 250 bin ile 1 milyon lira arasında. Bunların toplam mevduatı ise 175 milyar 173 milyon lira.