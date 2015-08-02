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Ekonomi

Bankada 1 milyon liranın üzerinde mevduatı olan mudi sayısı 86 bin 177’ye yükseldi

BDDK verilerine göre, mudilerin toplam mevduatı 1 trilyon 87 milyar oldu

02 Ağustos 2015 10:54

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye’deki parasal büyüklüğe ilişkin verilerini yayınladı. Haziran 2015 rakamları, milyoner sayısında önemli bir artış olduğunu ortaya koydu. Buna göre, Haziran 2015’te,  geçen yılın haziran ayına göre bankalarda mevduatı olan ve Türkiye’de yerleşik mudi sayısı yüzde 9,1 artarak 61 milyon 827 bin 822’ye ulaştı. Bu kişilerin toplam mevduatı ise son 1 yılda yüzde 17,8 artışla 1 trilyon 87 milyar liraya çıktı.

Serhat Aligil’in Bugün gazetesinde yer alan haberine göre, bu kapsamda bankalarda ‘on bin lira’ya kadar mevduatı olan mudi sayısı yüzde 9,3 artışla 58 milyon 690 bin 830’a çıkarken, bunların toplam mevduatı da yüzde 6 artışla 40,6 milyar liraya yükseldi. Bir milyon lira' üstü mevduatı olan mudi sayısı ise yüzde 21,9 artarak 86 bin 177’ye ulaştı.Bunların mevduatı da yüzde 20,8 artışla 550,4 milyar lira oldu.

Bu iki grubun toplamda mevduat hacmindeki payları ise dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı. Bir milyon lira üstü mevduatı olan mudilerin toplam payı yüzde 50,6 olurken, on bin liraya kadar mevduatı olan mudilerin payı ise yüzde 3,7’de kalıyor.

 

Yabancı mudi sayısı 542 bin

 

Yurtdışında yaşayan ve Türkiye'deki bankalarda mevduatı olan mudi sayısı 542 bin 445'e çıktı. Toplam mevduatları ise 80,9 milyar lira. Bunların içinde 1 milyon lira üstü mevduatı olan mudi sayısı ise 4 bin 907 kişi.

 

Toplam mevduat 1,1 trilyon liraya yaklaştı

 

Mevduat aralığı       Mudi sayısı      Mevduat (Milyon TL)

10 bin TL'ye kadar        58.690.830      40.581
10-50 bin TL                  4.436.650         109.467
50-250 bin TL                1.947.714        211.150
250 bin- 1 milyon TL      370.067         175.173
1 milyon TL üstü              86.177          550.435

 

Türkiye'de yerleşik mudilerin 370 bin 67'sinin mevduatı 250 bin ile 1 milyon lira arasında. Bunların toplam mevduatı ise 175 milyar 173 milyon lira.

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