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Yaşam

Bankacının milyonluk 'aşk zimmeti' hapisle sonuçlandı

Müşterilerinin paralarını sevgilisinin hesabına geçiren kadın banka çalışanı tutuklandı

21 Nisan 2017 11:08

Bandırma'da özel bir bankada çalışan Görkem D. iddiaya göre, 2012 yılından itibaren müşterilerinin hesabından zimmetine geçirdiği paraları ticaretle uğraşan T.Y. adlı sevgilisinin hesabına aktardı. DHA'nın haberine göre olay, bir müşterinin şüphelenip hesap hareketlerini takip etmesi sonucu ortaya çıktı.

Yapılan şikâyet üzerine bankaya gelen müfettişleri gören Görkem D., İstanbul'a kaçtı. Yapılan inceleme sonrası Görkem D.'nin bazı müşterilerinin hesabından usulsüz şekilde 5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği ve bu paraları sevgilisi olduğu öne sürülen T.Y.'nin hesabına aktardığı öğrenildi.

"Teslim oldu"

Polis tarafından arandığını öğrenen Görkem D., İstanbul'dan avukatı ile gelip Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. İfadesinin ardından dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtekarlık suçlarından adliyeye çıkartılan Görkem D. tutuklanarak cezaevine kondu. İddialarla ilgili olarak T.Y. de aranıyor.

Soruşturmanın sürdürüldüğünü belirten yetkililer, Görkem D.'nın zimmetine geçirdiği paranın miktarının artabileceğini söylediler.

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