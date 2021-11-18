Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 107,2 milyar TL arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 107,2 milyar lira artarak 4 trilyon 606,9 milyar liraya yükseldi. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 12 Kasım ile biten haftada 107 milyar 241 milyon 139 bin lira artarak 4 trilyon 606 milyar 940 milyon 788 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,05 artışla 1 trilyon 932 milyar 847 milyon 927 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 3,10 yükselişle 2 trilyon 521 milyar 810 milyon 382 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 262 milyar 418 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 235 milyar 167 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 12 Kasım itibarıyla 1 milyar 865 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,73 artarak 712 milyar 151 milyon 276 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,75 artışla 582 milyar 398 milyon 765 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,27 yükselişle 275 milyar 461 milyon 564 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 263 milyar 547 milyon 689 bin lirası konut, 9 milyar 291 milyon 247 bin lirası taşıt ve 439 milyar 312 milyon 340 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 12 Kasım ile biten haftada 43 milyar 596 milyon 179 bin lira artarak 4 trilyon 112 milyar 138 milyon 238 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,85 artış kaydetti.