Bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 5.8 trilyon lira, kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 4.14 oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğünün Ağustos sonu itibarıyla 5 trilyon 845 milyar 786 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Bankalar tarafından BDDK’ya raporlanan verilere göre,

- Ağustos 2020 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 5 trilyon 845 milyar 786 milyon TL olarak gerçekleşti.

- Sektörün aktif toplamı 2019 yılsonuna göre yüzde 30.2 artarak 1 trilyon 354 milyar 968 milyon TL arttı.

- Ağustos 2020 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 481 milyar 901 milyon TL, menkul değerler 1 trilyon 30 milyar 161 milyon TL oldu.

- 2019 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 30,2, krediler toplamı yüzde 31,1, menkul değerler toplamı ise yüzde 55,9 oranında arttı.

- Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,14 oldu.

- Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 yılsonuna göre yüzde 29,2 artışla 3 trilyon 317 milyar 591 milyon TL oldu.

- 2019 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 15,3 artışla 567 milyar 347 milyon TL olurken, Ağustos 2020 döneminde sektörün dönem net kârı 42 milyar 949 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 19,28 seviyesinde gerçekleşti.