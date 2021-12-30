Bankacılık sektörünün kredi ve mevduatları azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 24 Aralık itibariyle biten haftaya ilişkin olarak bankacılık sektörü verilerini yayımladı.

BDDK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bankacılık sektörünün kredileri 5 trilyon 347,9 milyar TL'den 4 trilyon 635 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 768,3 milyar TL'den 774,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 197,9 milyar TL'den 203,6 milyar TL'ye geldi.

Aynı hafta mevduat 6 trilyon 93,6 milyar TL'den 4 trilyon 868,4 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar 160,7 milyar TL'den 157,4 milyar TL'ye geriledi