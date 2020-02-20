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Ekonomi

Bankacılık Endeksi, 2020 yılı kazançlarını geri vererek eksiye geçti

Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen ise yüzde 18,45 ile spor olmuştu

20 Şubat 2020 22:26

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,98 değer kaybıyla 115.642,04 puandan tamamlarken Bankacılık Endeksi bugün yaşanan yüzde 4,2'lik düşüşün ardından 2020 yılındaki kazançların tamamını geri verdi ve eksiye geçti. Ocak ayında bir dönem yılbaşından bu yana endeksin getirisi yüzde 14,6'ya kadar ulaşmıştı.

Analistler, Suriye'deki gelişmelere ilişkin tedirginliklerle pay piyasalarında satış baskısının arttığını, BIST 100'deki sert düşüşe bankacılık endeksindeki düşüşün önemli bir ivme kazandırdığını belirttiler.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.554,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira olarak gerçekleşmiş Bankacılık endeksi yüzde 4,22, holding endeksi yüzde 3,86 azalmıştı. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen ise yüzde 18,45 ile spor olmuştu.

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