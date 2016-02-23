Bankacılık dışı finans sektörünün kârı arttı

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin net kârı 2015'te yüzde 15 artışla 1.56 milyar TL oldu. Sektörlerin özkaynak büyüklüğü ise 2015'te yüzde 11.1 artarak 13.26 milyar TL'ye ulaştı.

Business HT’nin haberine göre, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin net kârı 2015 yılında yüzde 15 artışla 1.56 milyar TL olurken, üç sektörün aktif toplamı ise yüzde 19.2 artışla 94.59 milyar TL oldu.

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinden oluşan bankacılık dışı finans sektörünü tek çatı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) 2015 yılı verilerine göre, söz konusu sektörlerin işlem hacmi yüzde 6.3 artışla 156.06 milyar TL oldu.

Sektörlerin özkaynak büyüklüğü ise 2015'te yüzde 11.1 artarak 13.26 milyar TL'ye ulaştı.