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Ekonomi

Bankacılara "kredi zimmeti" kaldırıldı

Son KHK ile, kredi kullandırma ve yapılandırma işlemleri zimmet suçu oluşturmayacak

09 Şubat 2017 12:07

Başbakan Binali Yıldırım tarafından, bankacıları aşırı tedbirli olmaya sevk ettiği gerekçisiyle eleştirilen ve kullandırmış oldurdukları kredi ödemelerinde sorun yaşanması durumunda emeklilik dönemlerinde dahi hapse varan cezalara kapı açan "kredi zimmeti" kaldırıldı.

Olağanüstü hal kapsamında (OHAL) çıkarılan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama veya yeniden yapılandırma işlemlerinde zimmet suçlaması yapılamayacak.

Başbakan Binali Yıldırım, ocak ayı sonunda yaptığı bir açıklamada, kredi kullandırma konusunda banka yöneticilerini aşırı tedbirli olmaya sevk eden "zimmet" konusuna ilişkin çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Zimmet konusundaki katı tutumu biraz esnetiyoruz. Bunun kararını aldık ve bugünlerde o düzenleme de devreye girecek" demişti.

Krediler için ek fıkra

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun zimmet konusunu düzenleyen 160. maddesine eklenen fıkra şu şekilde:

“Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama yahut sair yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçunu oluşturmaz.”

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