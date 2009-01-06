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Yaşam

Bankacıdan bankasına rekor tazminat davası

İngiltere’de kadın banka müdürü, kendisini müşterisiyle seks yapmakla suçlayan bankaya tazminat davası açtı.

06 Ocak 2009 02:00

İngiltere’de kadın banka müdürü, kendisini haksız yere müşterisiyle seks yapmakla suçlayan bankaya 16.7 milyon sterlinlik (32 milyon TL) tazminat davası açtı.

Nottingham’da banka müdürü Mona Awad (29), toplantı yaptığı müşterilerle cinsel ilişki yaşamakla suçlandı. Müslüman olan Awad, mahkemede iddiaları yalanlayarak Nisan 2007’de banka müdürü olarak çalışmaya başladığından beri iki farklı patronunun sürekli kendisini taciz ettiğini söyledi.

Mısır asıllı Awad, patronlardan birinin, bankanın ortak tatiline gittiklerinde yanında eşi olmasına rağmen plajda onu gözleriyle taciz ettiğini, ramazanda oruç tuttuğu için kendisiyle dalga geçtiğini ve Asyalılarla çalışmaktan nefret ettiğini söylediğini iddia ediyor.

En yüksek tazminat

Mona Awad, kendisine cinsiyet, ırk ve din ayrımcılığı yapıldığı gerekçesiyle banka aleyhine 16.7 milyon sterlinlik tazminat davası açtı. Awad davayı kazanırsa şimdiye kadar kazanılmış en yüksek cinsiyet ve din ayrımcılığı tazminatını alacak.

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