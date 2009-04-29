Bankacı Zeynep'i ayrıldığı sevgilisi mi boğdu?

2 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşının kapısı kilitli evinde ölü bulundu



Bursa'da bankada çalışan 26 yaşındaki Zeynep Silku, 2 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşının evinde dün gece ölü bulundu. Cesedi adli tıp kurumuna kaldırılan bankacı kızın boğularak öldürüldüğü düşünülürken, polis cinayet zanlısı olarak kendi ailesini arayıp `Hakkınızı helal edin, intihar edeceğim' diyen Silku'nun erkek arkadaşı Yurdakan Buğra Orki'yi arıyor.



Merkez Osmangazi İlçesi'nde bir bankanın Heykel Şubesi'nde çalışan Zeynep Silku, 2 ay önce ayrıldığı öne sürülen erkek arkadaşı Yurdakan Buğra Orki'nin evinde dün gece ölü olarak bulundu. İddiaya göre cuma günü çalıştığı bankanın müdürünü arayan Zeynep Silku, hastalığı nedeniyle rapor aldığını belirtip işe gelemeyeceğini söyledi. Daha sonra kendisinden haber alınamayan Silku'nun mesai arkadaşları, genç kızın Yıldırım İlçesi'nde yalnız yaşadığı evine gitti. Evde kimseyi bulamayan arkadaşları Silku'nun ailesini uyarıp, polise kayıp başvurusunda bulundu.



Arkadaşlarının ifadesi üzerine polis, Zeynep Silku'nun, aynı bankada çalışırken 3 ay önce başka şubeye atanan erkek arkadaşı Yurdakan Buğra Orki'nin, Merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi Darmstad Caddesi Baysan Apartmanı 3'üncü kattaki evine gitti. Polis, Orki'nin ev arkadaşı Ali Zeybek'in eve giremediğini ve arkadaşı Orki'ye de ulaşamadığını söylemesi üzerine savcılıktan izin alıp, dün saat 24.00 sıralarında kapıyı kırarak eve girdi. Evin salonunda Zeynep Silku'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Savcılık vücudunda herhangibir yara izi bulunmayan Silku'nun cesedini otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırırken, polis genç kızın boğularak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor.



Ailesini arayıp 'Hakkınızı helal edin' demiş



Evde parmak izi alan polis, Zeynep Silku'nun erkek arkadaşı Yurdakan Buğra Orki'yi aramaya başladı. Orki'nin ev arkadaşı Ali Zeybek de gözaltına alındı. Ali Zeybek verdiği ifadede, ev arkadaşı Orki ile sevgilisi Zeynep'in 2 ay önce ayrıldığını, pazar günü ise birlikte eve geldiklerini, onlar gelince kendisinin de bir yakınının yanında kaldığını söyledi.



Bursa polisi cep telefonu ile ulaşamadığı Yurdakan Buğra Orki'nin, bugün saat 11.00 sıralarında anne ve babasını arayıp `Hakkınızı helal edin, intihar edeceğim' dediğini belirtti



3 yıl önce gaspa uğramıştı



Yaklaşık 3 yıl önce siyah montlu ve uzun boylu bir kişi tarafından içersinde 65 TL para, kimlik ve kredi kartı bulunan çantası gasp edilen Zeynep Silku'nun ölümüyle ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı. Genç kızın, memleketi Çorum'a bağlı Sungurlu İlçesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.





Dramlarla dolu bir yaşam



Zeynep Silku'nun yaşadıkları tam bir dram. Daha önce Çorum'a bağlı Sungurlu ilçesinde doğduğu söylenen Zeynep Silku'nun, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 26 yıl önce dünyaya geldiği, 5 yaşına kadar Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yuvada koruma altına alındığı öğrenildi. 5 yaşında, Bursa'da yaşayan Meliha ve Burhan Silku çiftine evlatlık olarak verilen Zeynep'in 10 yıl önce anne ve babasını kaybettiği, onlardan kendisine kalan Merkez Yıldırım İlçesi'ndeki evde yaşadığı, Mudanya'daki evi ise kiraya verdiği bildirildi.



Aranan sevgiliden ablasına ölüm mesajı



Bu arada Zeynep Silku'nun aranan erkek arkadaşı Yurdakan Buğra Orki'nin ablası Tuğba Orki, kardeşinin bulunması için Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne gelip polislerden yardım istedi. Anne ve babasından ayrı yaşayan kardeşinin Zeynep'i çok sevdiğini açıklayan Tuğba Orki, ``Kardeşim dün beni aradı. Konuşmak istediğini söyledi. Gazcılar Caddesi'nde bir kafeteryada buluştuk. Bitkindi. Ne olduğunu sorduğumda, barıştığı Zeynep ile tekrar kavga ettiklerini söyledi. Onlar birbirlerini çok seviyorlardı. Hatta üç ay önce arkadaşları arasında söz yüzüğü bile takmışlardı. Bu sabah annemi ve babamı evden telefonla arayıp `Hakkınızı helal edin' diyen kardeşim, ardından bana `Abla hakkını helal et. Beni lütfen Zeynep'in yanına gömün' yazılı mesaj gönderdi. Çok korkuyoruz'' dediği öğrenildi.









