Bankacı 'Robin Hood'

İngiltere'de bir banka müdürü, "Robin Hood"luk yaparak, zengin müşterilerinin milyonlarca sterlinlik hesaplarını ihtiyacı olan müşterilerine aktarmış.

Benedikt Hancock adlı 39 yaşındaki bankacının bu şekilde, sıkıntı içindeki şirketlerin hesaplarına 7 milyon sterlin aktardığı bildirildi.

Hancock'un avukatı, dava duruşmasında, Royal Bank of Scotland'da çalışan müvekkilinin "tamamıyla digerkamca bir güdüyle" hareket ettiğini, "bu yolsuzluğu kendi çıkarı için yapmadığını, şirketlerin durumlarını düzeltmek istediğini" belirtti.

Hancock'un, hesaplarına baktığı firmaların nakit ihtiyacı olduğunda, "zengin müşterilerin" hesaplarından bu "fakir müşterilere" para aktardığı bildirildi.

Zenginlerin hesaplarındaki bu kaybın genellikle farkına varılmadığı, bir müşteri farkına vardığındaysa Hancock'un, paranın bir bölümünün çok güvenli olan Bank of England bonolarına yatırıldığını söylediği ortaya çıktı.

Avukatı mahkemeye, bankada 18 yıldır çalışan ve yılda 49 bin sterlin kazanan Hancock'un "iyi bir karaktere sahip olduğunu" söyledi. Hancock'un usulsüz para aktarma işlemlerinin farkına ilk kez 2006'da varılmıştı.