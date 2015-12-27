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Yaşam

Bankacı kadın villasında boğularak öldürüldü

57 yaşındaki Belgin H.'nin kızı tarafından öldürülmüş olabileceği düşünülüyor

27 Aralık 2015 17:35

Sarıyer’de bankacı olduğu öğrenilen kadının kızı tarafından boğularak öldürüldüğü iddia edildi. Cinayet zanlısı kız, gözaltına alındı. Ölen kadının cesedi ise incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olay, Uskumru Köyü Bizim Vadi Sitesi’nde meydana geldi. İddialara göre; kızı ile birlikte yaşayan Belgin H. (57), henüz bilinmeyen sebeple kızı tarafından villasının mutfağında öldürüldü. Annesini boğarak öldürdüğü öne sürülen Aslı H., olayın ardından jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Söz konusu adrese gelen jandarma ekipleri, zanlı kızı gözaltına aldı. Özel bir bankada çalıştığı öğrenilen Belgin H.’nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Zekeriyaköy Jandarma Karakolu’na götürülen cinayet zanlısı Aslı H.’nin gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Jandarmanın cinayetle ilgili soruşturması devam ediyor.

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