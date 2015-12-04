Bankacı, iş baskısı nedeniyle mi intihar etti?

ING Bank'ın İstanbul'daki bölge müdürlüğünde çalışan bir bankacı, önceki gece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. İş arkadaşları iki çocuk babası bankacının üzerindeki iş baskısı nedeniyle intihar ettiğini öne sürdü. Buna karşılık ING Bank yönetiminden bir açıklama yapılarak, Turan'ın terfi edecekler listesinde yer aldığı ve iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

ING Bank'ın İstanbul'daki bölge müdürlüğünün Ticari Kredi Tahsis bölümünde görev yapan Levent Turan, önceki gece Fatih Sultan Mehmet köprüsünden atladı. Turan'ın cesedi, İstinye Marina önlerinde sudan çıkarıldı.

Genç bankacının intiharı ailesi ve arkadaşları tarafından büyük üzüntü ile karşılanırken, bazı iş arkadaşları genç bankacının üzerindeki iş baskısı nedeniyle intihar ettiğini iddia etti.

Çalışma arkadaşları, banka yönetimi tarafından Turan'ın geçici olarak görev yeri değişikliğine tabi tutulduğunu, bankacının bu uygulamadan memnuniyetsizliğini defalarca dile getirmesine rağmen sorunun giderilmesi için herhangi bir çalışmanın yapılmadığını belirtti. Turan'ın çalışma arkadaşları ayrıca, bankacının isminin işten çıkarılacaklar listesinde yer aldığı iddialarını da gündeme getirdi. Turan, 8 ve 12 yaşında iki kız çocuğu babasıydı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunu Levent Turan, 1997 yılından bu yana bankacılık sektöründe çalışıyordu. Ailevi sorunu olmadığı belirtilen genç bankacının, son dönemde iş ile ilgili büyük stres yaşadığı öne sürüldü. Levent Turan'ın intiharı ile ilgili adli soruşturma devam ediyor.

ING Bank'tan açıklama

ING Bank tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Bankadan gelen açıklamada, intihar eden bankacının terfi edecekler listesinde yer aldığı ve performansından banka yönetimi olarak memnun oldukları belirtildi.

Bankadan yapılan açıklama şöyle:

Sayın ilgili,

Bankamızda 2002 yılından beri çalışmakta olan arkadaşımız Levent Turan’ın vefatından büyük üzüntü duyuyoruz. Başımız sağolsun.

Arkadaşımızın vefatı sonrası maalesef bazı haber sitelerinde gerçek dışı haberler yer almıştır. Sizin haberinizde de ifade edilen iddiaların aksine kendisi terfi listesinde adı yer alan, performansından memnun olduğumuz, yöneticileri tarafından sevilen, sayılan bir arkadaşımızdı.

Internet ortamında yer alan bu tip olumsuz haberler, bizlerin üzüntüsünü artırmakla beraber Ailesini de olumsuz etkilemektedir.

İşbu sebeple tarafınızdan yayımlanan haber metni ve içeriği gerçeği yansıtmadığından Basın Yasası gereğince düzeltilmesi hususunu bilginize sunar, konuya hassasiyetle yaklaşmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

ING Bank

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