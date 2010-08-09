-BANKA ŞUBESİ ÖNÜNDE PATLAMA: 3 YARALI BİTLİS (A.A) - 09.08.2010 - Bitlis'teki İş Bankası şubesi önüne atılan ses bombasının patlaması sonucu, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından, Nurullah Eren Caddesi'nde bulunan İş Bankası şubesi önüne ses bombası atıldı. Patlamada caddeden geçen Kıyas Demir, Veysullah Tekben ve henüz adı belirlenemeyen bir çocuk yaralandı. Patlamanın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, cadde trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanı tarafından çevrede ve caddedeki çöp bidonlarının içinde arama yaptı. Patlamanın nedenini araştırmak için, Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Ekipleri çalışmalara başladı. Olay yerindeki görgü tanıkları, mavi kot pantolonlu, kahve rengi tişörtlü, başında mavi şapka, güneş gözlüklü ve 1,70 boylarındaki bir şahsın, bankanın önüne bomba attığını belirtti. Tanıklar, paniğe kapılarak olay yerinden kaçan şahsın, elindeki bir siyah poşeti de bankanın arka kısmından geçen dereye attığını kaydetti. Olay yerine gelen Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Aydın, emniyet yetkililerinden bilgi aldı. Aydın, güvenlik güçlerine, incelemelerini tamamlanmayınca kadar yolun trafiğe açılmaması ve olay yerinden hiçbir vatandaşın geçmemesi için talimat verdi.