Banka soyup paraları saçtı, "Cumhurbaşkanı’na sesimi duyurmak istedim" dedi!

Kumkapı'da, bankayı soyduktan sonra, elinde çifte silahla aynı binanın çatı katındaki balkona çıkarak paraları havaya saçan Semih Bulut, bankayı soymadığını iddia etti ve "Soymadım, sesimi duyurmak için böyle yaptım. Sadece Cumhurbaşkanı'na derdimi anlatmak için bu eylemi gerçekleştirdim. Başka kötü bir niyetim yoktu” dedi.

Ne olmuştu?

Olay dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Semih Bulut, elinde pompalı tüfekle Kumkapı Çiftegelinler Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine girdi. Bulut, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek silahını aldı. Kasadan yaklaşık 30 bin lira alan soyguncu, bu sırada ihbar üzerine polis ekiplerinin geldiğini görünce, içerideki merdivenle aynı binanın çatı katı balkonuna çıktı.



Deste deste paraları saçtı



Semih Bulut, zaman zaman silahla havaya ateş ederek, elindeki deste deste paraları balkondan havaya saçmaya başladı. Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine "uzlaşmacı polis" çağrıldı. Aynı dakikalarda Özel Harekat polisleri de bina çevresinde önlem aldı.



4 saat sonra teslim oldu



Havanın kararmasıyla birlikte zanlı ateş etmeyi bıraktı. Bu sırada, uzlaşmacı polis 4 saat dil döktüğü Semih Bulut'u ikna etmeyi başardı. Zanlı, saat 21.00 sıralarında silahlarını balkonda bırakarak, bankaya giren polis ekibine teslim oldu ve Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayın ardından, polis ekipleri, Semih Bulut'un balkondan çevreye saçtığı soygun paralarını yerden tek tek toplayarak banka yetkililerine teslim etti.