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Banka soyguncusu yakalandı BURSA (A.A)

27 Aralık 2011 01:12

-Banka soyguncusu yakalandı BURSA (A.A) - 26.12.2011 - Bursa'da, akşam saatlerinde bir banka şubesinde gerçekleşen silahlı soygunda, yaklaşık 26 bin avro, 30 bin dolar ile 60 bin liraya yakın para çalarak kaçan zanlı yakalandı.  Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir özel bankanın şubesinde gerçekleşen silahlı soygunla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlıyı saklandığı yerde yakaladı. Zanlı, olaydan yaklaşık 6 saat sonra, suç aleti silah, motosiklet ve çaldığı paralarla ele geçti. Olay yerinin yakınlarında ele geçen zanlının, sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü binasına getirileceği bildirildi.

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