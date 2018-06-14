T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Banka soyguncuları trafikte yakalandı

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da iki banka soyguncusu arabayla kaçarken trafikte sıkışınca 50 metre ötede yakalandı. Soyguncular Abyssinia Bank'ın kent merkezindeki bir şubesinden 5 milyon bir (yaklaşık 185 bin dolar) çalmıştı.

14 Haziran 2018 13:12

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da iki banka soyguncusu arabayla kaçarken trafikte sıkışınca 50 metre ötede yakalandı.

Abyssinia Bank'ın kent merkezindeki bir şubesinden 5 milyon bir (yaklaşık 185 bin dolar) çalan soyguncular bir arabaya atlayarak kaçtı.

Görgü tanıklarına göre önce ters şeride girip bir araca vuran soyguncular trafik sıkışıklığı yüzünden ilerleyemedi.

Arabayı kullanan soyguncu, dışarı çıkarak koşmaya başladı.

Elinde bıçak bulunan diğer soyguncu da onu izledi ve etraflarında toplanan kalabalığı tehdit etti.

Biri bankanın güvenlik görevlisi olduğu belirtilen soyguncular polis tarafından yakalandı.

Polis sözcüsü Fassika Fenta, çalınan paranın tamamının bulunduğunu söyledi.

Etiyopya'da banka soygunların çok nadiren görüldüğü belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EtiyopyaAddis AbabaSoyguncular Abyssinia BankBankFassika Fenta
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24