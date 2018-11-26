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Banka resepsiyonisti göğsünden vurulmuş olarak bulundu

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) Şişli'de, bir bankada resepsiyonist olarak çalıştığı öğrenilen bir kadın, iş yerinde göğsünden tabancayla vurulmuş olarak bulundu

26 Kasım 2018 21:30

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de, bir bankada resepsiyonist olarak çalıştığı öğrenilen bir kadın, iş yerinde göğsünden tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Polis, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, Esentepe Büyükdere Caddesi üzerindeki bir bankanın genel müdürlük ek hizmet binasında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankada resepsiyonist olarak çalışan Aslı U\'nun çalıştığı ofiste bir el tabanca sesi geldi. Sesi duyarak ofise koşan iş arkadaşları,  yanı başında bir tabanca bulunan Aslı U.\'nun göğsünden vurulmuş şekilde yerde yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aslı U\'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Aslı U\'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayın yaşandığı ofiste incelemelerde bulunan polis, ofis ve tabanca üzerinden parmak izi aldı. Polis, Aslı U\'nun intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.  

(FOTOĞRAF-MD)

 

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