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Ekonomi

Banka promosyonları memura ödenecek

Kamu çalışlarının maaş ödemelerinin yapıldığı bankaların promosyonlarının tamamı personele ödenecek.

10 Ağustos 2010 03:00

T24 - Kamu çalışlarının maaş ödemelerinin yapıldığı bankaların promosyonlarının tamamı personele ödenecek.

Kamu kurumlarının maaş ödemelerine aracılık eden bankalar, bunun karşılığı olarak promosyon uyguluyor.

Yıllık 300 milyon lirayı bulan promosyonların üçte ikisi personele dağıtılıyor, üçte birini geçmeyecek tutarı ise personelin ihtiyaçları için kullanılıyordu.

Başbakan Tayyip Erdoğan, yeni bir genelgeyle bu hükümleri değiştirdi. Bundan sonra promosyonun tamamının personele dağıtılmasını istedi.

Bankalarla kamu kurumları arasında imzalanacak yeni protokoller, promosyonun tamamı personele dağıtılacak şekilde imzalanacak.

Promosyon uygulaması çerçevesinde kamu çalışanları, kurumların personel sayısı ve ödenek tutarına göre pay alabiliyordu. Bazı kamu çalışanları 300, bazılarıysa iki bin lira kadar promosyon alabiliyordu. Yeni genelge, bu tutarları da artıracak.

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