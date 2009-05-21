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Sosyal Güvenlik

Banka önünde 75 liralık yardım kuyruğu

Düzce Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın dağıttığı 75- 150 TL'lik yardımı almak isteyenler banka önünde izdihama neden oldu.

21 Mayıs 2009 03:00

Düzce Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın dağıttığı 75- 150 TL'lik yardımı almak isteyenler banka önünde izdihama neden oldu.

Sırada bekleyenler arasındaki tartışmalara polis müdahale etti.

Düzce Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 3 bin 481 yardıma muhtaç ve yeşil kartlılara çocuk sayılarına göre 75, 100, 125 ve 150 TL'lik yardımda bulundu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Ziraat Bankası Şubesi önünde toplananlar izdihama neden oldu. Bankanın bahçesindeki kuyruk İstanbul Caddesi'ne taştı. Halk arasında sıra nedeniyle zaman zaman tartışma çıktı. Polis kalabalığı sakinleştirirken, içeriden alınan numaralar bekleyenlere dağıtıldı. Numarası okunanlar bankaya girerek paralarını aldı.

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