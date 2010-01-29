Banka nakil aracı soyuldu

T24-

İstanbul Büyükçekmece'de bir bankaya ait ATM cihazına para koymak isteyen görevlileri pompalı tüfekle tehdit ederek içinde 400 bin TL bulunan çantayı alarak kaçmaya çalışan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Çatalca Muratbey sapağında bir bankaya ait para nakil aracı, silahlı ve kar maskeli kişilerce soyuldu.



Saat 10.30 sıralarında bankamatiğe para konulacağı sırada biri güvenlik görevlisi iki kişinin yanına yaklaşan silahlı ve kar maskeli 3 soyguncu, görevlileri etkisiz hale getirdi.



Soyguncular içinde yaklaşık 400 bin lira olan para çuvalını alarak kaçtı. Beyaz bir minibüsle uzaklaşan şüphelileri jandarma bir süre sonra takibe aldı.



Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler para dolu çuvalı yol kenarına attı.



Denize atlayıp kaçmaya çalıştı



Kumburgaz sahilinde araç ve silahlarını da bırakan şüpheliler yollarına yaya olarak devam etmek istedi.



Jandarmayı atlatmak isteyen şüphelilerden biri denize atlayarak yüzmeye başladı. Jandarma ekipleri havaya ateş açınca teslim oldu.



Ormanlık alanda operasyonunu sürdüren jandarma şüphelilerden birini daha yakaladı. Üçüncü şüpheliyi yakalayabilmek için jandarmanın çalışma sürüyor.



Bu arada görgü tanıkları olayın çok kısa süre içinde gerçekleştiğini belirterek can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi