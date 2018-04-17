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Banka müşterilerinin hesaplarını boşaltan çeteye operasyon: 17 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de bankaların sahte sitesini oluşturarak, banka şubesine erişim yapmaya çalışan müşterilerin şifre ve bilgilerini ele geçirip, hesaplarından para transferi yaptıkları öne sürülen 17 kişi yakalandı

17 Nisan 2018 20:17

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de bankaların sahte sitesini oluşturarak, banka şubesine erişim yapmaya çalışan müşterilerin şifre ve bilgilerini ele geçirip, hesaplarından para transferi yaptıkları öne sürülen 17 kişi yakalandı.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri merkezli yapılan operasyonda, bankaların sahte sitesini oluşturarak, banka şubesine erişim yapmaya çalışan müşterilerin şifre ve bilgilerini ele geçirip, hesaplarından para transferi yaparak, hesapları boşaltan, ayrıca başkalarına ait banka hesap kartlarını toplayan 17 kişi, teknik ve fiziki takip sonrasında yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan çetenin banka müşterilerinin hesaplarından transfer ettikleri yüksek miktarlardaki parayı, başkasına ait banka kartlarına aktardıkları ve bu tutarları banka hesaplarından çekerek lüks bir yaşam sürdürdükleri ortaya çıktı. 17 şüphelinini sorgusuna başlandı.

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