Banka kesintisine isyan etti, kahraman oldu

T24 -

Üniversiteden yeni mezun olan ve birisi dadılık olmak üzere iki ayrı part-time işte çalışan Katchpole, bankanın müşterilerine yönelik yeni ücretlendirmesine kızarak, internet üzerinden bankaya yönelik bir kampanya başlattı.Katchpole’un ‘Change.org’ sitesinden başlattığı imza kampanyasına bir ay içersinde 50 eyaletten 300 bini aşkın Amerikalı destek verdi.Banka yetkilileri, müşterilerinin Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerindeki resmi sayfalarına gönderdiği şikâyet mesajlarının da etkisiyle, Katchpole’un kesintinin kaldırılmasına yönelik talebini kabul etmek zorunda kaldı.Katchpole’un başarısı Wells Fargo, Citi ve JP Morgan gibi finans kurumlarının da kartlarına getirmeyi planladıkları yeni ücretlendirmeden vazgeçmesine neden oldu.