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Yaşam

Banka kesintisine isyan etti, kahraman oldu

ABD'de yaşayan 22 yaşındaki Molly Katchpole, Bank of America’nın, banka kartından her ay 5 dolarlık

05 Kasım 2011 02:00

T24 - ABD'de yaşayan 22 yaşındaki Molly Katchpole, Bank of America’nın, banka kartından her ay 5 dolarlık kesinti yapmasına tepki olarak başlattığı imza kampanyasıyla, Amerika’nın yeni kahramanı oldu.



Üniversiteden yeni mezun olan ve birisi dadılık olmak üzere iki ayrı part-time işte çalışan Katchpole, bankanın müşterilerine yönelik yeni ücretlendirmesine kızarak, internet üzerinden bankaya yönelik bir kampanya başlattı.

Katchpole’un ‘Change.org’ sitesinden başlattığı imza kampanyasına bir ay içersinde 50 eyaletten 300 bini aşkın Amerikalı destek verdi.

Banka yetkilileri, müşterilerinin Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerindeki resmi sayfalarına gönderdiği şikâyet mesajlarının da etkisiyle, Katchpole’un kesintinin kaldırılmasına yönelik talebini kabul etmek zorunda kaldı.

Katchpole’un başarısı Wells Fargo, Citi ve JP Morgan gibi finans kurumlarının da kartlarına getirmeyi planladıkları yeni ücretlendirmeden vazgeçmesine neden oldu.


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