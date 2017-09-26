Banka kartlarıyla yapılan ödemeler Ağustos'ta yüzde 52 arttı

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Ağustos ayında kartlarla 61.6 milyar liralık ödeme yapılırken, banka kartları ile yapılan ödemeler yüzde 52 arttı.

BKM’nin açıkladığı verilere göre Ağustos sonunda, geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı yüzde 6.0 artışla 61 milyon adete, banka kartı sayısı da yüzde 11 artışla 126.1 milyon adete yükseldi.

Banka kartları ve kredi kartları ile Ağustos ayında toplam 61.6 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu tutarın 54.8 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 6.8 milyar lirasında banka kartları kullanıldı.

Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı kredi kartı ile ödemelerde yüzde 17 oldu. Banka kartı ile ödemeler ise yüzde 52 arttı ve toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 11\'e ulaştı.

Kolay, hızlı ve güvenli ödeme imkânı sağlayan temassız teknolojisi sayesinde bugün 50 lira altındaki işlemlerde şifre girmeden ve vakit kaybetmeden ödeme yapılabiliyor.

Temassız dönüşümle beraber bugün kredi kartlarının yüzde 36’sının, banka kartlarının yüzde 11’inin, ödeme noktalarında ise terminallerin yüzde 33’ünün temassız teknolojisi ile uyumlu olduğu görülüyor. (Tablo)