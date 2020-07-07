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Banka görevlisinin Covid-19 testi pozitif çıktı, şube kapatıldı

07 Temmuz 2020 12:46

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir banka görevlisinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine şube geçici olarak kapatıldı.

İpekyolu ilçesindeki özel bir bankaya ait merkez şubesinde çalışan bir personelde korona virüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan personel tedaviye alınırken, bankada çalışan diğer çalışanlar ise tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı. Banka şubesi geçici olarak kapatılırken, camlarına diğer şubelerden işlem yapabileceğine dair uyarı yazısı asıldı.

Banka önüne işlem yapmak için gelen vatandaşlar ise mesai saatleri içerisinde kepenklerin kapalı olduğunu görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

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