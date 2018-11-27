Banka dolandırıcılığı operasyonunda 37 tutuklama

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - KİŞİLERİN bankacılık bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları gerekçesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde 42 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 37 kişi tutuklandı.

Şüphelilerin 30 ayrı dolandırıcılık eylemi ile haksız kazanç sağladıkları belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların bankacılık bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptığı gerekçesi ile 20 Kasım tarihinde İstanbul merkezli 8 ilde 42 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul, Ankara, Bartın, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Kütahya ve Antalya\'da yapılan operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alınarak İstanbul\'a getirildi. Yaşı 18\'den küçük olan bir şüphelinin dosyası ayrılarak Çocuk Suçları Bürosu\'na gönderildi. Diğer 41 şüpheli ise emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadesini alan savcı 37 şüpheliyi, \"Banka veya kredi kurumlarını aracı kullanarak dolandırıcılık\", \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak\" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti. Savcı 1 şüphelinin de, \"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme, 37 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.



