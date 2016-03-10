T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Banka çalışanlarının iş yükü arttı

Avrupa Birliği'nde 57 bankacının sunduğu hizmeti Türkiye'de 26 kişi veriyor

10 Mart 2016 13:00

Türkiye'deki bankaların şube başına personel sayısı aşağı yönlü bir seyir izliyor. 2005 yılında sektörde şube başına 21,2 olan personel sayısı 2015 sonu itibarıyla 18'e indi. Bankacılık sektöründe 2015 yılında toplam şube sayısı 31 adet azalarak 11.189 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam personel sayısı ise 319 kişi artarak 200 bin 950 oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre; bankacılık sektöründe şube büyümesinin hız kaybetmesinin ardından şube başına nüfus sayısı da arttı. 2014 yılında bir banka şubesi ortalama 6.925 kişiye hizmet sunarken, 2015 yılında bu rakam yüzde 1,3'lük artış ile 7.012'ye yükseldi. Bir başka ifadeyle 2014 yılında 10.000 kişiye 1,44 şube düşerken, 2015 yılında bu rakam 1,43 oldu.

2014 yılı itibarıyla Avrupa Birliği'nde bir banka şubesinin hizmet ettiği kişi sayısı 2.620 oldu. Böylece Avrupa Birliği'ndeki bir banka şubesinin, Türkiye'deki bir şubenin yüzde 38'i kadar bir müşteriye hizmet ettiği görüldü. 

Türkiye'deki bir şubenin AB'dekine göre 2,7 kat daha fazla müşteriye hizmet vermesinin yanısıra Avrupa Birliği'nde 10.000 kişiye 57 personel düşerken, bu rakam Türkiye'de 26 oldu.

Şube ve personel sayısının artış hızı 2013 yılından itibaren belirgin şekilde yavaşladı. 2010 - 2012 döneminde yüzde 4,3 büyüyen personel sayısı, 2013 - 2015 döneminde yüzde 1,8 artış gösterdi. Benzer şekilde, 2010 - 2012 döneminde bankalar net 778 yeni şube açarken, 2013 - 2015 döneminde bu sayı 168'e geriledi.

Birliğin değerlendirmelerine göre, bankacılık sektörü büyümesiyle şube ve personel sayıları arasında güçlü bir ilişki bulunuyor. Küresel piyasalarda yaşanan kriz öncesinde ve krizden çıkış sürecinde hızlı bir büyüme performansı sergileyen bankacılık sektöründe, son yıllarda daha düşük hızda büyüme yaşanıyor.

Bu gelişmede başlıca faktörlerin, sektörün büyüme hızının yavaşlaması, düzenlemelerden gelen yükler, bireysel operasyon maliyetlerinin düşürülmesine yönelik önlemler ve dijital bankacılık hizmetlerinin yayılması olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER

bankacıtbbab

İlgili Haberler

Teknoloji ürünü alanlara bankacı yüzü görmeden kredi veriliyor

Teknoloji ürünü almak isteyenlere yönelik yygulama bankacılık kanunlarına göre kesinlikle yasak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24