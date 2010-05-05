Banka aracı kaza yaptı, paralar yola saçıldı

T24 - Denizli'nin Kale ilçesinde banka aracı kaza yapınca, araçtaki metal paralar yola saçıldı.





21 yaşındaki Ahmet Çoban yönetimindeki banka aracı, Denizli'den Muğla'ya giderken, Yeniköy istikametinden gelen İlhan Tahtakın'ın kullandığı traktörle çarpıştı.





Çarpışmanın etkisiyle poşetlerde bulunan çok sayıda metal para yola saçıldı. Metal paralar Kale Belediyesi görevlileri tarafından yerden tek tek toplanarak güvenlik altına alındı.





Kazada, banka aracında sıkışan sürücü Çoban ile 32 yaşındaki koruma Enis Beltel olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar Çoban ve Beltel ile traktör sürücüsü Tahtakın, 112 acil ekibi tarafından Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.