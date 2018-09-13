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Banka adına açtıkları sahte site ile dolandıran 3 kişi tutuklandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, banka adına sahte internet sitesi kurup, bir kişinin bilgilerini kopyalayarak 2 bin lirasını dolandıran 3 kişi, tutuklandı

13 Eylül 2018 18:46

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, banka adına sahte internet sitesi kurup, bir kişinin bilgilerini kopyalayarak 2 bin lirasını dolandıran 3 kişi, tutuklandı.
Elazığ\'da bir kişinin hesap bilgileri, banka adına açılan sahte internet adresiyle kopyalanarak 2 bin lirası dolandırıldı. Dolandırılan kişinin şikayeti üzerine harekete geçen emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada, hesap bilgilerini kopyalayıp dolandırıcılık yapan şüphelilerin R.K., Y.K., Y.Y., M.K. ve Y.K. olduğu belirlendi.  Adres tespitinin ardından düzenlenen operasyonda, şüpheli 5 kişi gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden R.K., Y.Y. ve M.K. nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
 

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