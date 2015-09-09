Dünyanın en büyük 5. bankası olan Bank of China, Türkiye’de yeni bir banka kurmayı planlıyor. Yarın bankayla bir toplantı gerçekleştirecek olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Türkiye'ye ayırdıkları çok büyük kaynak olduğunu söylüyorlar" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Lisans alımı ile ilgileniyorlar. Görüşmenin Bank of China'nın Başkan Yardımcısı düzeyinde olması ve geniş bir ekip ile bu işe zaman ayırıp geliyor olmaları, işe çok ciddi baktıklarını zaten ortaya koyuyor. Türkiye'ye ayırdıkları çok büyük kaynak olduğunu söylüyorlar" dedi.

Türk bankacılık sektörü ile ciddi olarak ilgilenen Çinli 2 grubun olduğunu aktaran Akben, bunların Bank of China ile Tekstilbank hisselerini alan Commercial Bank of China Limited (ICBC) olduğunu söyledi.

Türk bankacılık sektörünün halen güvenli bir seviyede olduğuna işaret eden Akben, bunun da yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini, bilhassa belirsizlik ortamı ortadan kalktığında Körfez tarafından sermaye akışının devam edeceğini düşündüklerini ifade etti. Akben, Körfez tarafında bir sermaye birikimi olduğunu, bu taraftan Türkiye'ye özellikle katılım bankacılığı alanında bir ilgi olduğunun altını çizdi. Akben, bunun haricinde sektörde HSBC ile Finansbank'ın BDDK'ya yaptığı resmi bir başvurusu olmadığını, bu bankaların da stratejilerini resmiyete dökmelerinden sonra kurum olarak bir değerlendirme yapabileceklerini belirtti.