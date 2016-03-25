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Ekonomi

Bank of America'dan stagflasyon uyarısı

Bank of America, ABD'deki yatırımcılarını düşük büyüme hızı, yüksek enflasyon ve işsizliğin birlikte görüldüğü stagflasyona karşı uyardı

25 Mart 2016 14:17

Bank of America (BOfA), yatırımcıları stagflasyon ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

BusinessHT'nin haberine göre, bankanın müşterilerine gönderdiği mektupta düşük büyüme hızı, yüksek enflasyon ve işsizliğin birlikte görüldüğü, stagflasyon olarak adlandırılan ekonomik koşullara karşı uyardı

Birçok uzmanın deflasyon beklediği bir ortamda stagflasyon tahmini yapan BofA'ya göre hisseler kötü, hazine tahvilleri iyi performans gösterme eğiliminde. Amerikan doları da zayıflarken, etkisi az olacak.

BofA standartlarına göre stagflasyonun yeniden başlaması için gayrisafi yurtiçi hasıladaki büyüme yüzde 1,4'ün altına düşmeli. Kişisel tüketim harcamalarının (PCE) çeyrek dönem büyümesi ise yüzde 2,3 artmalı. ABD'de 2015'in dördüncü çeyreğindeki büyüme yüzde 1 seviyesindeydi. Çekirdek enflasyon ise ocak ayı verilerine göre son bir yılda yaklaşık ikiye katlandı.

Stagflasyon, 1970'lerde ABD'nin en büyük sorunlarından biriydi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) üyeleri İsrail'in Filistin'i işgalini protesto etmek için petrol üretimini kısmış, o dönem giderek büyüyen petrol talebi karşılanamamış, enflasyon artıp büyüme yavaşlamıştı. 

Ekonomistler, durgunluk (stagnation) ve enflasyon (inflation) sözcüklerinin bileşiminden oluşan stagflasyon (stagflation) kavramını kısaca "durgunluk içinde enflasyon" olarak tanımlamakta.  

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