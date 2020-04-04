Bank of America: Tarihin en derin resesyonuna hazırlanın

Bank of America, ABD ekonomisinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle gelecek üç çeyrekte daralacağını ve tarihin en derin resesyonunun yaşanacağını öngördü.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Michelle Meyer öncülüğündeki ekonomistler önceki günkü raporunda binlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs salgını nedeniyle ABD büyüme tahminlerini düşürdü. Banka bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7, ikinci çeyreğinde yüzde 30, üçüncü çeyrekte ise yüzde 1 daralma bekliyor.

Açıklamada "GSYH'de kümülatif düşüşün yüzde 10.4'e ulaşmasını, bunun da en derin resesyon olmasını bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Kurum, istihdam piyasasında daha fazla kayıp olabileceğine de dikkat çekti. Kriz nedeniyle 20 milyona yakın istihdam kaybı olabileceği ve işsizlik oranının yüzde 15,6'ya ulaşabileceği belirtildi.

Tüketici harcamalarının yılın üçüncü çeyreğinde muhtemelen pozitife döneceği, ancak şirket yatırımlarında daha fazla daralma olabileceği vurgulandı.

Beyaz Saray ve ABD Merkez Bankası virüs pandemisinin yarattığı tahribatı önlemek aracıyla önemli adımlar attı. Başkan Donald Trump 2 trilyon doların üzerinde bir destek paketi açıklarken Fed 2008 krizinin de ötesinde adımlar attı. Meyer "bu aşağı yönlü gidişatın ciddiyetine baktığımızda daha fazla mali teşvik gerekecek" diye konuştu. Uzman, 'depresyon benzeri yavaşlamanın' yazın da sürmesi durumunda daha fazla vergi indirimleri, küçük ölçekli işletmeler için daha fazla fonlanma gibi adımlar atılabileceğini söyledi. Kuruma göre Washington'un mali adımları toplamda 3 ila 5 trilyon doları bulabilir.

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Resesyon nedir?

Durgunluk anlamına gelen resesyon, ekonomik faaliyette üst üste iki çeyrek küçülme yaşanmasına verilen isim. Ekonomist Mahfi Eğilmez de 'Ekonomi Sözlüğü'nde resesyonu şöyle tanımlıyor:

Resesyon ekonomide küçülme halidir. Bununla birlikte ekonomide bir çeyreklik dönemde yaşanacak bir küçülme hali resesyon olarak tanımlanmamaktadır. Genel olarak ekonomik faaliyetlerin daralması, küçülmesi olarak ifade edilse de son yıllarda çok daha spesifik bir tanımlama getirilmiştir. Buna göre eğer bir ekonomide üst üste iki çeyrek GSYH küçülmesi yaşanmışsa o ekonomide resesyon söz konusu demektir.