Bank of America: Küresel büyüme beklentileri tüm zamanların dibinde

Bank of America'nın (BofA) nisan ayı fon yöneticileri anketine göre küresel büyümeye dair iyimserlik tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Küresel ekonomide stagflasyon beklentisi de Ağustos 2008'den beri en yüksekte.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre anket katılımcılarının yüzde 71'i gelecek aylarda küresel büyüme konusunda kötümser olduğunu belirtti.

Küresel resesyon ve enflasyon en büyük riskler

Ankete göre küresel resesyon en büyük kuyruk riski olarak görülüyor. Merkez Bankalarının şahin tutumu ve enflasyon da diğer riskler arasında yer aldı. Mart ayındaki ankette Ukrayna'daki savaş en büyük risk olarak görülüyordu. Savaş, bu ayki ankette riskler sıralamasında 4. oldu.

Katılımcıların nakit varlıkları yüzde 5.9'dan yüzde 5.5'e geriledi. Yatırımcıların emtia pozisyonları ise yüzde 38'lik rekor artış kaydetti.

Ankete katılan fon yöneticileri bu sene Fed'den 7 faiz artışı, sıkılaşma döngüsünün de Nisan 2023'te sonlanmasını bekliyor.