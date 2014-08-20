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Ekonomi

Bank Asya'ya SPK'dan onay çıkmadı

Hisseleri işleme kapatılan Bank Asya'nın 140 milyon TL değerinde sukuk ihracı SPK engeline takıldı

20 Ağustos 2014 15:19

7 Ağustos'ta hisseleri işleme kapatılan Bank Asya'ya bir kötü haber de Sermaye Piyasaları Kurulu'ndan geldi. SPK Bank Asya'nın 140 milyon TL değerli kira sertifikası (sukuk) ihracına onay vermedi.

SPK haftalık bülteninde Bank Asya'nın hisselerinin işlem sırasının kapalı olması ve ortaklık yapısındaki belirsizlik giderilene kadar bu durumun devam etmesine karar verildiğine dikkat çekildi. SPK bu yüzden sukuk ihracını değerlendirmeye alınmamasına karar verdiğini açıkladı.

İşte SPK'dan yapılan o açıklama:

Asya Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilmesi planlanan 140.000.000 TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgelerinin onaylanması talebinin Borsa Yönetim Kurulunun 14.08.2014 tarihli toplantısında, paylarının işlem sırası 07.08.2014 tarihinde ikinci seans öncesi kapatılmış bulunan Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin ortaklık yapısı ve yönetiminin değişimi ile ilgili belirsizlikler nedeniyle paylarının işlem sırasının kapalılık halinin ortaklık yapısındaki belirsizlik giderilene kadar devam etmesine karar verildiği dikkate alınarak, bu aşamada değerlendirmeye alınmamasına karar verilmiştir.”

Yeni Şafak ise, SPK, BDDK ve MASAK'ın Bank Asya'nın son 10 yılını mercek altına alarak, bankanın ortaklık yapısı ve yakın şirketlere kullandırılan kredilerin incelemeye alındığını öne sürdü.

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