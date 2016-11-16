Bank Asya mudilerine ne zaman ödeme yapılacak?

Bank Asya Genel Müdürü Abdullah Güzeldülger, "Banka Asya'da garanti kapsamındaki ödemelerin takvimini TMSF açıklayacak. Yıl sonundan önce yapılacağını tahmin ediyorum" dedi.

Bank Asya Genel Müdürü Güzeldülger, yaptığı açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Bank Asya'nın bankacılık lisansını iptal ettiğini hatırlatarak lisans iptalinden sonra Bank Asya'nın satışının önünde ciddi bir blokaj olduğunu, satışının zorlaştığını, hemen hemen imkansız hale geldiğini anlattı.

Banka Asya'nın şubelerini kapatma, iştiraklerini elden çıkarma, alacakları tahsil edip borçları ödeme şeklinde banka bilançosunu, şubesini ve personelini küçültme yoluna gittiklerini belirten Güzeldülger, bu sürecin bir parçası olarak bankanın iştiraklerinden Asya Emeklilik, Asya Yatırım ve Işık Sigorta'yı satışa çıkardıklarını, böylece bankanın küçültülmesi, buradan sağlanacak kaynaklarla bankanın mudilere, kreditörlere olan borçlarının ödenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

"Hisselerinin yeni sahibi belli oldu!"

Güzeldülger, borsada işlem yapan ve sukuk çıkaran Asya Yatırım için dün yapılması öngörülen ihaleye teklif gelmediğini hatırlatarak, Işık Sigorta ve Asya Emeklilik için düzenlenen ve teklif aldıkları ihalelerin sonuçlarının da Fon Kurulu onayına sunulduğunu bildirdi. İhaleyi kazanan kurumların ödemeleri peşin yapacağını belirten Güzeldülger, "Bizim yaptığımız iştirak satışları peşin ödeme esası üzerine kurulu." dedi.

"Garanti kapsamındaki ödemeler ile ilgili çalışmaları TMSF tarafı ve banka yaptı"

Abdullah Güzeldülger, Bank Asya'nın kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini değerlendirirken, tasfiyesi için çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda mudilerin TMSF'nin garanti ettiği 100 bin lira sınırına kadar olan mevduatlarının ödenmesi söz konusu. Onunla ilgili çalışmaları TMSF tarafı ve banka yaptı. TMSF'nin açıklayacağı bir takvimle bankada mevduatı olup da banka kapandığı için çekemeyen mudilerden 100 bin liraya kadar garanti kapsamında olan tasarruf mevduatlarını gerçek kişiler çekecekler.

"Garanti kapsamındaki ödemelerin takvimini TMSF açıklayacak. Yıl sonundan önce yapılacağını tahmin ediyorum. Bu ödemeyi TMSF yapacak. Biz de yaptığımız tahsilatlarla TMSF'nin yaptığı bu ödemeyi TMSF'ye ödeyerek bu işlemi kapatacağız. Daha sonra bankanın alacaklarından ve varlık satışından elde edeceğimiz paralarla diğer mudilerin tasarruf mevduatıyla güvence kapsamında olmayan mudilerin mevduatları, bankanın kullandığı krediler ve dışarıya olan kredi borçları gibi yükümlülüklerini kanunun emrettiği sıra çerçevesinde yaparak bankanın tasfiyesine doğru yol alacağız."

"Zorlu bir süreç bizi bekliyor"

Güzeldülger, "10 yılda daha bitmemişti. Ancak biz burada olabildiğince hızlı ve çözüm üreterek bu tasfiye sürecini mümkün olan en kısa zamanda tamamlayacağız. Bu, en kısa zamanda 2-3 yıldan aşağı mümkün değil. Ne kadar kısa vadeden baksanız da, ne kadar çözümcü olsanız da bankanın devam eden davaları ve saire baktığınız zaman yine bir zorlu bir süreç bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Bankanın gayrimenkulleri ve varlıkları da satış yolunda

Abdullah Güzeldülger, Banka Asya'nın aktifindeki gayrimenkul ve diğer varlıklarla ilgili değerleme çalışmalarını yaptırdıklarını belirterek, "Onları toplu olarak muhtemelen bir müzayede yöntemiyle satışını planlıyoruz. Takvim için değerleme çalışmaları bitti, TMSF ile görüşüyoruz. Ya önümüzdeki ay ya da ondan sonraki ay gayrimenkul ve varlıkların satışını deneyeceğiz" diye konuştu.