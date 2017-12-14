Bank Asya avukatı FETÖ davasında hakim karşısına çıktı...

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve \"Silahlı terör örgütü yöneticisi\" olmak suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istenen kapatılan Bank Asya Ortakları avukatı Süleyman Taşbaş, hakim karşısına çıktı. Sanık Taşbaş savunmasında, \"Ciddi manada kandırıldığımı düşünüyorum, çok pişmanım\" dedi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Taşbaş getirildi. Sanık Taşbaş, \"Mistik ve dini duygularla girdiğim bu yapıya bir dönem sempati duymanın bedelini ödüyorum. 16 aydır tutukluyum. Sohbetlere katıldım, yurt içi ve dışındaki gezilere katıldım. Ama amacım mesleki ve manevi olarak kendimi geliştirmekti\" dedi. 2013\'e kadar manevi yönde yapılan sohbetlerin yerini, daha sonra siyasi sohbetlerin almasından rahatsızlık duyduğunu, bu konuda şikayetini dile getirdiğinde ülke meselelerine duyarlılık gösterdikleri şeklinde cevaplar aldığını belirten Taşbaş, \"şefkat tokadı yersin\" denilerek sindirildiğini de iddia etti. 2015 yılından itibaren sohbetlere katılmayı bıraktığını anlatan Taşbaş, ByLock\'u sildiğini söyledi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Sanık Taşbaş, \"Ciddi manada kandırıldığımı düşünüyorum, çok pişmanım. 15 Temmuz\'dan sonra ekonomisi iyi olanların kaçtığını, sohbetlere katılanların ise tutuklandığını gördüm. Sohbetlere tamamen \'dini bir şey öğrenebilir miyim\' diye girdim. Bu süreç 2015\'e kadar devam etti\" ifadesini kullandı. Sanık Taşbaş, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde soruşturma sürecinde birden fazla ek ifade verdiğini ancak tahliyesine karar verilmediğini belirterek \"Etkin pişmanlıktan yararlanmam gerekiyor. Verdiğim ifadeler nedeniyle 15 avukat tutuklandı. Bir sürü kişi soruşturuldu. Bank Asya\'daki param icradan kaynaklıdır\" diye konuştu. Sanık Taşbaş\'ın avukatı da söz alarak, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen\'in kamuoyuna 2014 yılında yansıyan \"Bank Asya\'ya para yatırın\" talimatının ardından sanık Süleyman Taşbaş\'ın banka hesabında 15 Kasım 2014 sonrası 1 milyon 400 bin liranın üzerinde artış olduğunun tespit edildiği belirtiliyor. Sanığın \"FETÖ/PDY avukatlık yapılanmasında en etkin olan şüphelilerle ve kişilerle yüzlerce kez irtibat kurması, ByLock etkin kullandığı FETÖ / PDY\'nin avukatlık yapılanmasında yönetici konumda bulunduğunun anlaşıldığı kaydediliyor. Sanık Taşbaş hakkında \"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak\" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.