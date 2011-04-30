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Spor

BANK ASYA 1. LİG'DE GÖRÜNÜM ANKARA (A.A)

30 Nisan 2011 19:56

-BANK ASYA 1. LİG'DE GÖRÜNÜM ANKARA (A.A) - 30.04.2011 - Bank Asya 1. Lig'de 32. hafta, bugün yapılan maçlarla tamamlanırken, Samsunspor, Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Sahasında Güngören Belediyespor'u 3-0'lık skorla geçen Samsunspor, puanını 58'e yükselterek, gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de oynama hakkını elde etti. Ligde oluşan puan durumu şöyle: TAKIMLAR                                 O   G   B   M   A   Y  AV   P  ---------------------------------------------------------------------- 1. SAMSUNSPOR                           30  16  10   4  43  15  28  58 2. MERSİN İDMAN YURDU                   31  16   7   8  37  29   8  55 3. GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR              30  14   9   7  37  25  12  51 4. TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR              30  13  11   6  28  22   6  50 5. ORDUSPOR                             30  12  12   6  45  29  16  48 6. ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.                 30  13   9   8  31  22   9  48 7. BOLUSPOR                             30  13   8   9  47  29  18  47 8. KAYSERİ ERCİYESSPOR                  30  11  14   5  38  25  13  47 9. DENİZLİSPOR                          30  10  11   9  37  29   8  41 10. KARŞIYAKA                           30  10  10  10  25  32  -7  40 11. GİRESUNSPOR                         30  11   4  15  26  30  -4  37 12. ADANASPOR A.Ş.                      30   7  13  10  37  40  -3  34 13. ALTAY                               31   7  11  13  27  39  -12 32 14. AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR    30   7   8  15  23  36  -13 29 15. GÜNGÖREN BELEDİYESPOR               30   6  11  13  17  41  -24 29 16. KARTALSPOR                          30   5  13  12  19  29  -10 28 17. DİYARBAKIRSPOR                      30   1   7  22  10  55  -45  7

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