-BANK ASYA 1. LİG'DE GÖRÜNÜM ANKARA (A.A) - 30.04.2011 - Bank Asya 1. Lig'de 32. hafta, bugün yapılan maçlarla tamamlanırken, Samsunspor, Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Sahasında Güngören Belediyespor'u 3-0'lık skorla geçen Samsunspor, puanını 58'e yükselterek, gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de oynama hakkını elde etti. Ligde oluşan puan durumu şöyle: TAKIMLAR O G B M A Y AV P ---------------------------------------------------------------------- 1. SAMSUNSPOR 30 16 10 4 43 15 28 58 2. MERSİN İDMAN YURDU 31 16 7 8 37 29 8 55 3. GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 30 14 9 7 37 25 12 51 4. TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 30 13 11 6 28 22 6 50 5. ORDUSPOR 30 12 12 6 45 29 16 48 6. ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 30 13 9 8 31 22 9 48 7. BOLUSPOR 30 13 8 9 47 29 18 47 8. KAYSERİ ERCİYESSPOR 30 11 14 5 38 25 13 47 9. DENİZLİSPOR 30 10 11 9 37 29 8 41 10. KARŞIYAKA 30 10 10 10 25 32 -7 40 11. GİRESUNSPOR 30 11 4 15 26 30 -4 37 12. ADANASPOR A.Ş. 30 7 13 10 37 40 -3 34 13. ALTAY 31 7 11 13 27 39 -12 32 14. AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 30 7 8 15 23 36 -13 29 15. GÜNGÖREN BELEDİYESPOR 30 6 11 13 17 41 -24 29 16. KARTALSPOR 30 5 13 12 19 29 -10 28 17. DİYARBAKIRSPOR 30 1 7 22 10 55 -45 7