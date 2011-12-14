-Ban'ın yıl sonu basın toplantısı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 14.12.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye'deki olaylarda 5 binden fazla insanın öldüğünü belirterek ''Bu böyle devam edemez. Uluslararası toplumun insanlık adına artık harekete geçme zamanı geldi'' dedi. Genel Sekreter Ban, BM'de yıl sonu değerlendirmesini yapmak üzere basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı. ''Bu yıl olağanüstü ve dikkate değer bir yıl oldu'' diye sözlerine başlayan Genel Sekreter Ban, Arap Baharı'nın bölgede büyük bir değişime yol açtığını belirterek bu kapsamda BM'nin, uluslararası toplumla beraber hareket ettiğini ve liderlerden vatandaşlarının seslerini dinlemelerini istediğini söyledi. Ban, BM'nin özellikle Libya'nın kurtuluşunda önemli bir rol oynadığını da vurguladı. Ban, ''Mısır ve Tunus başta olmak üzere geçiş dönemindeki bölge ülkelerine yardım etmeyi sürdürmeye hazırız. Yemen'de anlaşmanın sağlanarak ulusal birlik hükümetinin kurulmasına yardımcı olduk. Bu yıl 193. üye devletimiz Güney Sudan da BM'ye katıldı'' diye konuştu. Suriye'deki olaylarda 5 binden fazla insanın öldüğünü vurgulayan çeken Ban, ''Bu böyle devam edemez. Uluslararası toplumun insanlık adına artık harekete geçme zamanı geldi'' ifadelerini kullandı. Afganistan'da halen güvenlik sorunu yaşandığına da dikkati çeken Ban, Ortadoğu Dörtlüsü'nün (ABD, BM, Rusya ve AB) yardımıyla İsrail ve Filistin arasında barışın sağlanması için çaba sarf etmeye devam edilmesi gerektiğini de belirtti. Basın toplantısında Somali'ye geçen hafta BM Genel Kurul Başkanı El Nasır ile yaptığı ziyarete değinen Ban, bu ziyaretin 18 yıldan beri Genel Sekreterin ülkeye yaptığı ilk ziyaret olduğunu ve BM tarihinde ilk defa Genel Kurul Başkanıyla Genel Sekreterin beraber Somali'ye gittiğini belirtti. BM'nin çabalarına dünyada her konunun çözümünde ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ban, BM'nin bugün Cenevre'de 7,7 milyar dolarlık yardım çağrısında bulunduğunu, BM'nin bu kaynağı kullanarak dünyanın 16 ülkesinde 51 milyon insana yardımda bulunduğunu anlattı. Ban konuşmasında BM'nin arabuluculuk ve önleyici diplomasi konusundaki çalışmalarının, aralarında Kıbrıs sorunu da bulunmak üzere sorun bulunan pek çok yerde cesaret verici sonuçlara yol açtığını kaydetti. Ban Filistin'in BM'ye üyeliğiyle ilgili bir soru üzerine, Filistinliler'in bu girişimini iki devletli çözüm perspektifinde desteklediğini, Filistin'in UNESCO'ya üye olması dolayısıyla bu kuruma yapılan maddi kaynağın azalmasından ise endişe duyduğunu söyledi.