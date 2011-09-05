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Politika

Bani Walid'de geri sayım başladı BANİ WALİD (A.A)

05 Eylül 2011 19:31

-Bani Walid'de geri sayım başladı BANİ WALİD (A.A) - 05.09.2011 - Taraflar arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından muhalif güçlerin her an şehre girebileceği belirtiliyor. Muhaliflerin Sözcüsü Abdullah Kachi, Bani Walid'in yaklaşık 40 kilometre gerisindeki kontrol noktasında bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, Bani Walid'e ortalama 15 kilometre kadar yakın mesafede konuşlandıklarını belirtti. Şehirde yaşayan sivillerle temas halinde olduklarını ifade eden Kachi, kentte elektrik ve su olmadığını öğrendiklerini, halkın durumunun kritik olduğunu söyledi. Kachi, Bani Walid'de yaşayan sivillerin yaşamlarını önemsediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Kentte ölmeye hazır 70 komando ile keskin nişancılar bulunuyor. Komandoların sivil halka zarar  vermelerinden endişe ettiğimiz için şehre girmiyoruz. Seyfülislam'ın yanındaki askerlerle çöle kaçtığını öğrendik. Ancak eski hükümet sözcüsü Musa İbrahim hala şehirde. Onu canlı yakalamak istiyoruz. Temkinli davranıyoruz. 100 bin kişinin yaşadığı kentte sivil halk bizden yana. Durumları kritik. Bilgileri üst makamlara gönderdik. Son sözü söylemelerini bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz. Şehri istediğimiz an alabiliriz ama daha fazla kan dökülmesini istemiyoruz.''

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