Bangladeş'ten tepki çeken mülteci planı

Bangladeş'in Myanmar'dan kaçan Arakan Müslümanlarını metruk bir adaya yerleştireceği bildirildi. ‘Daily Star' adlı gazetenin haberine göre Bangladeş Dışişleri Bakanı Ebul Hasan Mahmud Ali komşu ülkeden gelen Müslüman mültecilerin sorun oluşturduğunu ve binlerce Arakan Müslümanı'nın Bengal körfezinde bulunan Hatiya yakınlarındaki Thengar Char adasına nakledileceğini söyledi. Mültecileri adaya sürme kararı insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler tarafından eleştirildi.

İnsan hakları izleme örgütü Human Rights Watch'ın Asya bölüm başkan vekili Phil Robertson Birleşmiş Milletler'in Bangladeş hükümetini kararından vazgeçirtmesini istedi. Thengar Char adası öncelikle Muson yağmurları sırasında oturulmaz hale geliyor. Bangladeş Dışişleri Bakanı Mahmud Ali, Arakan Müslümanlarının Myanmar'a dönebilmeleri için uluslararası toplumdan yardım istedi. Myanmar'da takibat ve zulme uğratılan 250 bin dolayındaki Müslüman Bangladeş'e sığınmıştı. Sığınmacıların büyük bölümü Myanmar sınırı yakınlarındaki turistik Cox-Bazar bölgesinde insanlık dışı şartlar altında hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Sistematik zulüm

Arakan Müslümanları, çoğunluğun Budist olduğu Myanmar'da azınlık olarak kabul edilmiyorlar ve kendilerine Myanmar vatandaşlığı verilmiyor. İnsan hakları izleme örgütü sistematik takibata uğratıldıklarını ve kadınlarla çocukların polis şiddetine maruz kaldıklarını bildirdiği Müslümanlara yapılan muamelenin acilen tarafsız uzmanlar tarafından incelenmesini istedi.

Myanmar yönetimi ekim ayında bir sınır kontrol noktasına yapılan saldırıdan radikal Arakanlıları sorumlu tutuyor. Bu olaydan sonra Müslümanları hedef alan saldırılar artmış, kadınların ırzına geçilmiş, işkence, cinayet ve kaçırma fiilleri artmıştı. Myanmar ordusu aynı zamanda Müslüman köylerini yakmakla da suçlanıyor. Evleri yıkılan 69 bin dolayındaki Arakan Müslümanı Bangladeş'e kaçmış. 23 bin Arakanlı da ülke içinde sürgüne gönderilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, epd/AG, BÖ