T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Bangladeş'ten Myanmar'a dönüş başladı

Çatışmalardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohinga Müslümanlarından ilk aile, Myanmar'a döndü. 700 binden fazla Rohinga Müslümanı, evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

15 Nisan 2018 16:59

Myanmar hükümeti tarafından yapılan açıklamada ülkeye dönen aileye bir çeşit kimlik kartı verildiği belirtildi. Ancak, bu kart nüfusun çoğunluğunu Budistlerin oluşturduğu Myanmar'daki azınlıklar arasında yer alan Rohinga Müslümanlarına vatandaşlık hakkı verildiği anlamına gelmiyor. İleriki tarihlerde yeni ailelerin kabul edilip, edilmeyeceği konusunda da bir bilgi verilmedi.

Bangladeş ve Myanmar Ocak 2018'de geri dönüşlerin başlatılması için karar almış ancak bu karar yardım kuruluşlarının dönüş yapanların güvenliğinin sağlanamayacağı yönündeki endişeleri nedeniyle sekteye uğramıştı.

Geçtiğimiz cuma günü Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Bangladeş hükümet yetkilileri ortak bir bildiri yayınlayarak geri dönüş sürecinin güvenli, gönüllü ve uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Rohinga Müslümanları nesillerdir Myanmar'da yaşamalarına rağmen ülke vatandaşı sayılmıyor. Müslüman azınlık seyahat özgürlüğü de dahil olmak üzere birçok temel insan hakkına sahip değil.

Myanmar'da yaklaşık 700 bin Rohinga Müslümanı, halkının çoğunluğu Budist olan Myanmar'dan karşı karşıya kaldıkları şiddet nedeniyle komşu Bangledeş'e kaçmıştı.

Sefalet çeken Myanmar'daki Müslümanlar dünyanın en zorluk çeken ve haklarında en fazla yasal işlem yapılan azınlıkları arasında yer alıyor. Myanmar lideri Aung San Suu Kyi yıllardır kötü muameleye tabi tutulan Rohinga Müslümanlarının sorunlarına eğilmemesi nedeniyle Batılı devletler tarafından eleştiriliyor.

AFP,AP/NS,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BangladeşRohinga MüslümanlarındanMyanmarRohinga MüslümanıBudistlerinRohinga MüslümanlarınaMyanmar OcakBirleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek KomiserliğiMüslümanlarıBudistBangledeşMyanmar MüslümanlarAung San Suu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24