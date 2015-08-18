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Dünya
Deutsche Welle

Bangladeş'teki laik yazar cinayetlerinde yeni gelişme

Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'te peş peşe dört laik blog yazarı uğradığı palalı saldırıda can vermişti. Kanlı cinayetlerin aydınlatılmasında polis ilerleme kaydetti.

18 Ağustos 2015 14:58


Laik blog yazarlarını hedef alan cinayetler serisiyle bağlantılı olarak düzenlenen operasyonda üç İslamcının yakalandığı açıklandı. Başkent Dakka'daki operasyonda ele geçirilen zanlıların Ansarullah Bangla Team (ABT) isimli yasadışı bir örgüte mensup oldukları, örgüt liderliğini 58 yaşındaki bir İngiliz vatandaşının yaptığı belirtildi.

Bu yıl Bangladeş'te dört laik blog yazarı cinayetlere kurban gitti. 31 yaşındaki blog yazarı Ananta Bijoy Das, mayıs ayında sokak ortasında cinayete kurban gitmişti. Şubat ayında da İslam'a yönelik eleştirel görüşlerin yer aldığı Mukto-Mana blogunun kurucusu Avijit Roy, mart ayında ise internet aktivisti Vaşikur Rahman öldürülmüştü.

Palalarla saldırdılar

Aktivist ve blog yazarı Niloy Çakrabarti bu ay evine giren palalı bir grup tarafından öldürülmüştü. ‘Niloy Neel' adıyla da bilinen 40 yaşındaki aktivist, ülkesindeki köktendinci akımlara karşı mücadele ediyordu.

Çakrabarti'nin de üyesi olduğu sosyal ağın yöneticisi İmran H. Sarker, Çakrabarti'nin radikal İslamcı militanların ölüm listesinin ilk sırasında yer aldığını açıklamıştı.

Ateist yazarı öldürdüler

Bangladeş'te 2013 yılında da ateist blog yazarı Ahmed Rajib Haider küçük bir İslamcı grup tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından sokaklara dökülen binlerce kişi cinayeti protesto etmişti. Radikal İslamcılar ise ateist blog yazarlarına yönelik tehditlerini artırmıştı.

Gelişmeler üzerine laik Bangladeş hükümeti, İslamcıların öfkesini dindirmek için çok sayıda sitenin ve blogun kapatılması kararı almış, blog yazarlarının güvenliğini arttıracak önlemlere başvurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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