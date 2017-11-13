Bangladeş’teki kamplarda Arakanlı mülteci çocuklar zorla çalıştırılıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Kasım (DHA) – Uluslararası Göçmenlik Örgütü (IOM) Myanmar’dan Bangladeş’e kaçan Arakanlı mülteci çocukların çok kötü şartlarda zorla çalıştırıldığını, mülteci kampında dayak yediklerini ve cinsel tacize uğradıklarını söyledi.

Bangladeş’teki mülteci kamplarındaki istismar ve kaçakçılığa ilişkin IOM tarafından yapılan araştırmada 11 yaşında Arakanlı kızların zorla evlendirildiğini ortaya çıkardı. IOM kadın mültecilerin birçoğunun cinsel tacize veya tecavüze uğradığını, sonrasında ise tecavüzcüleriyle evlendirilmeye zorladığını iddia ediyor. Bulgulara göre yedi yaşında mülteci çocuklar bile kamp dışındaki iş yerlerinde kötü şartlarda çalıştırılıyor.

Toplam mülteci nüfusunun yüzde 55’inin (450 bin kadar) çocuk olduğu mülteci kampında çocukların kamptan çıkamaması için 11 ek kontrol noktasının devreye sokulduğunu aktaran yetkililer, çalıştırılan bir Arakanlı çocuk bulduklarında işyeri sahiplerinin cezalandırılacağını aktardı.

Birleşmiş Milletler insan hakları komiseri Zeid Ra’ad Al Hussein’in “tam bir etnik temizleme vakası” olarak nitelendirdiği ihtilafta Myanmar hükümeti \"Arakanlı \'teröristlere\' orantılı bir tepki verdiğini\" iddia ediyor.

25 Ağustos’tan bu yana 613 bin Arakanlı mültecinin Myanmar’dan Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesine kaçtığını aktaran yetkililer bölgedeki mülteci nüfusunun 826 bini geçtiğini belirtiyor.

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