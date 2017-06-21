Bangladeş’te yıldırım faciası: 23 ölü

Güney Asya ülkesi Bangladeş’te geçen pazar ve pazartesi günü meydana gelen yıldırım çarpmalarında 23 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan yıldırım çarpması olaylarında hayatını yitirenler arasında yer fıstığı çiftliğinde çalışan bir çift ile küçük kızlarının da olduğu gelen bilgiler arasında.

Her yıl yıldırım çarpmaları nedeniyle ülkede yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekiliyor. Özellikle ormanların yok edilmesinin yıldırım facialarının boyutunu daha da artırdığı yorumları yapılıyor. Geçen hafta ülkenin güneydoğusunda etkin olan sel ve toprak kaymalarında en az 100 kişi yaşamını yitirmişti.