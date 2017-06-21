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Dünya

Bangladeş’te yıldırım faciası: 23 ölü

Bangladeş'te yağışların yoğun olması nedeniyle, ülkenin çeşitli bölgelerinde yıldırım çarpması sonucu 23 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi

21 Haziran 2017 00:26

Güney Asya ülkesi Bangladeş’te geçen pazar ve pazartesi günü meydana gelen yıldırım çarpmalarında 23 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan yıldırım çarpması olaylarında hayatını yitirenler arasında yer fıstığı çiftliğinde çalışan bir çift ile küçük kızlarının da olduğu gelen bilgiler arasında.

Her yıl yıldırım çarpmaları nedeniyle ülkede yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekiliyor. Özellikle ormanların yok edilmesinin yıldırım facialarının boyutunu daha da artırdığı yorumları yapılıyor. Geçen hafta ülkenin güneydoğusunda etkin olan sel ve toprak kaymalarında en az 100 kişi yaşamını yitirmişti.

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