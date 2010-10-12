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Dünya

Bangladeş'te tren göstericilerin arasına daldı: 5 ölü, 80 yaralı

Bangladeş'te bir yolcu treni, Sirajganj kentinde hükümet aleyhinde gösteri yapan kalabalığın içine daldı.

12 Ekim 2010 03:00

T24 - Bangladeş'te bir yolcu treni, Sirajganj kentinde hükümet aleyhinde gösteri yapan kalabalığın içine daldı. Olayda 5 kişi öldü, en az 80 kişi yaralandı. Öfkeli kalabalık ise treni ateşe verdi.

İngiliz Daily Mail'in haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Sirajganj kentinde istasyon alanında yapılan hükümet karşıtı bir gösteri faciaya dönüştü.

Dinajpur-Dakka seferini yapan ve içinde yüzlerce yolcu bulunan trenin makinistleri, Sirajganj istasyonunda raylara kadar taşan kalabalığı geç fark edip son anda frene basınca, yüzlerce metre sürüklenerek göstericilerin içine daldı.

İlk belirlemelere göre, en az 5 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, makinistlerin muhalif kalabalığın üstüne kasten hareket ettiğini düşünen göstericiler, makinistle tren görevlilerini linç etti.

Polis tarafından kalabalığın elinden alınan makinist ve görevlilerin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Linç olayına rağmen öfkesi yatışmayan kalabalık bu kez trene saldırdı. Treni önce taş ve tuğla yağmuruna tutan göstericiler, daha sonra vagonları ateşe verdi.

Trendeki yolcuların kendilerini dışarı atarak kurtuldukları bildiriliyor.

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