Bangladeş'te Muhteşem Yüzyıl isyanı!

Bangladeş’in yerli oyuncu ve yönetmenleri, izlenme rekorları kıran ‘Sultan Süleyman’ dizisi nedeniyle işsiz kaldıklarını iddia etti.

AFP haber ajansı, Bangladeşli oyuncu ve yönetmenlerin ülkede Kasım 2015’ten beri yayınlanan ‘Sultan Süleyman’ dizisi nedeniyle tepkili olduğunu bildirdi. Milliyet'te yer alan habere göre, Türkiye’de ‘Muhteşem Yüzyıl’ adıyla gösterilen ve Bangladeş’te yayına girdiği tarihten bu yana büyük ilgi gören yapım, yerli dizilerin önce saatlerinin değişmesine, ardından da yayından kaldırılmalarına neden oldu. Dizi sektöründeki yetkililer, bu yüzden Bangladeşli aktörlerin milyonlarca dolarlık işler kaybettiklerini ve onlarca stüdyonun kapanmak zorunda kaldığını belirtti.

"Canımıza okudu"

Bangladeşli Yönetmenler Derneği Başkanı Gazi Rakayet, AFP’ye yaptığı açıklamada, "Her şey ‘Sultan Süleyman’la başladı. Bu diziler, binlerce aktör ve set ekibinin çalıştığı sektörümüzün canına okudu" dedi. Rakayet, "Stüdyoların yarısı işsizlikten kapandı. En üst düzey aktörler bile gelirlerinin yarısını kaybetti” diye konuştu. TV Profesyonelleri Derneği Federasyonu’nun başkanlığını yapan Mamunur Raşid isimli aktör ise, “Sultan Süleyman ve diğer yabancı dizilerdeki seks sahneleri alıp başını yürümüş” ifadesini kullandı. AFP’ye konuşan Raşid ayrıca, ‘sosyal sorunlara’ yol açtığını iddia ettiği dizilerdeki ‘kaçamak’ sahneleri nedeniyle boşanma oranlarının arttığını öne sürdü.

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