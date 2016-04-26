Bangladeş'te LGBTİ aktivisti palalı saldırıda öldürüldü

Bangladeş'in önde gelen eşcinsel hakları savunucusu ve ülkenin tek LGBTİ dergisi Roopbaan'ın editörü Julhas Mannan, Dakka'da evinde uğradığı palalı saldırıda öldürüldü. Saldırganların eve kuryeci kılığında girdiği belirtildi.

Polis, saldırıda evde bulunan bir kişinin daha öldüğünü ve bir kişinin de yaralandığını duyurdu.Bangladeş'te iki gün önce de akademisyen Rezaul Karim Sıddık yine palalısaldırıda öldürülmüş, saldırganların İslamcı militanlar olduğundan şüphelenilmişti.

Geçen yıl Şubat ayından bu yana birçok laik blog yazarı, ateist siyasetçi, eylemci ve azınlıktaki dini grup mensupları öldürüldü.

BBC Bengal Servisi editörü Sabir Mustafa, Roopbaan dergisi çalışanlarının kimliklerini korumakta dikkatli davrandıklarını ve hayatlarının tehlikede olduğunu düşünmediklerini söylüyor.

Dergi, hükümet tarafından kınanmamış, bazı yabancı ülke büyükelçiliklerinden de destek görmüştü.

Blog yazarına ölüm tehdidi

BBC Bengal Servisi editörü Mustafa, Bangladeş'teki İslamcı militanların "dokunulmaz" oldukları düşüncesiyle öldürme amaçlı saldırılar düzenlediklerini söylüyor.

Diğer yandan Bangladeş'in ünlü blog yazarı Imran Sarker de Pazar günü ölümle tehdit edildi.

İslamcı liderlere karşı 2013 yılında düzenlenen laik gösterilerde başı çeken Sarker, birinin telefonda kendisine 'çok yakında öleceğini söylediğini' ifade etti.

Geçen yıl dört laik blog yazarı palalarla öldürülmüştü.

Blog yazarları, İslamcı grupların 2013 yılında yayınladıkları 84 kişilik 'ateist blog' yazarları listesinde yer alıyordu.

Bangladeş'te Şii, Sufi, Ahmedi, Hristiyan ve Hindular da saldırıya uğluyor. Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Bangladeş resmi olarak laik bir ülke ancak muhalifler hükümetin saldırılara gereken cevabı vermediği görüşünde.