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Deutsche Welle

Bangladeş'te laik aktivist saldırıda öldürüldü

Bangladeş’te laik aktivistlere yönelik saldırılar sürüyor. Son olarak radikal İslam karşıtı paylaşımları nedeniyle bir üniversite öğrencisi başı parçalanarak öldürüldü.

07 Nisan 2016 12:31


Bangladeş'te laik aktivistler ve blog yazarlarına yönelik son dönemde artan cinayetlere bir yenisi daha eklendi. Bangladeş polisi, bir hukuk öğrencisinin, sosyal paylaşım platformu Facebook'ta radikal İslam karşıtı paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle öldürüldüğünü bildirdi.

Dakka Emniyet Müdür Yardımcısı Said Nurul İslam AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Nazimuddin Samed'in başının en az dört saldırgan tarafından usturayla parçalandığını ve saldırganlardan birinin Samed yere düştükten sonra tabancayla yakın mesafeden ateş ettiğini bildirdi. Hukuk öğrenimi görmekte olan öğrencinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirten polis yetkilisi, “Bu, hedef alınarak işlenmiş bir cinayet. Henüz sorumluluğu üstlenen olmadı. Polis cinayetin yazdıklarıyla bağlantılı olup olmadığını soruşturuyor” açıklaması yaptı.

Dhaka Tribune gazetesi Samed'in öğrenim gördüğü Jagannath Üniversitesi yakınında işlek bir caddede meydana gelen olay sırasında saldırganların Allahu Ekber diye bağırdıklarını bildirdi.

Bangladeş Blog Yazarları Birliği, Samed'in sosyal adaletsizliklere yüksek sesle karşı çıkan bir laik aktivist olduğu açıklaması yaptı. Bangladeş'te geçen yıl en az dört ateist blog yazarı ve bir laik yayıncı cinayete kurban gitmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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