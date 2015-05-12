Bangladeş'te İslamiyet'e yönelik eleştirilerde bulunan bir blogger daha öldürüldü

Bangladeş'te İslamiyet'i eleştiren bir blog yazarı daha öldürüldü. 32 yaşındaki Ananta Bijoy Das, evinden çıkıp çalıştığı bankaya giderken öldürüldü. Sylhet polisi, maskeli 4 kişinin satır ve palalarla Das'a saldırdığını ve olayın sabah saatlerinde gerçekleşmesi sebebiyle az sayıda görgü tanığı olduğunu açıkladı.

Das, bu yıl içerisinde öldürülen üçüncü blogger oldu. Bloggerlar ve Online Aktivistler Ağı'nın başkanı Imran Sarker, Das'ın ölümünün ardından, "Birinin ardından diğeri, daha sonra bir diğeri. Aynı senaryo tekrar tekrar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Bangladeş'te, mart ayında 27 yaşındaki Washiqur Rahman, Şubat ayında ise Avijit Roy kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kurbanların üçü de, İslamiyet hakkında eleştirilerde bulunan bloglarda yazı yazıyordu.